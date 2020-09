La figue de Barbarie dont la culture à Souk-Ahras s'est beaucoup développée depuis quelques années, notamment dans la zone frontalière, tend à devenir un produit convoité. Cette tendance suscite, en effet, l'intérêt des instances de l'agriculture qui ont élaboré un plan d'investissement industriel à même d'intéresser des investisseurs étrangers, dans le cadre d'un partenariat, comme c'est déjà le cas avec des Mexicains forts de leur expérience et de leur savoir-faire en matière de transformation.

C'est là une piste rentable avec la production des huiles essentielles dont le coût est très élevé, des produits pharmaceutiques pour le traitement de la peau et de certaines maladies gastriques et intestinales ainsi que des produits de consommation tels que entre autres, jus et confitures ainsi que de l'alimentation du bétail. Compte tenu de l'abondance de ce produit, un investisseur a financé une unité de transformation dans la commune frontalière de Sidi Fredj, première du genre à l'échelle nationale. Sur un périmètre de 4 200 ha, cette unité opère depuis une dizaine d'années. Avec une capacité de production de 20 quintaux à l'heure, elle emploie une quarantaine de travailleurs permanents et assure des emplois à plus de 200 saisonniers.