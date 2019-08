Le secteur de l’éducation dans la wilaya de Souk Ahras sera renforcé au cours de la prochaine rentrée scolaire 2019-2020 par la réception et mise en service de plus de 12 nouveaux établissements scolaires, tous cycles confondus dans le but de réduire la surcharge dans les classes et d’améliorer les conditions de scolarisation. Il s’agit de deux nouveaux lycées, l’un au plan d’occupation du sol au chef-lieu de wilaya et l’autre à M’daourouch, quatre collèges d’enseignement moyens (CEM) dont deux où des familles ont été relogées récemment. Deux autres CEM seront également réceptionnés dans les communes de Sedrata et Oued Kebarit, ainsi que six groupes scolaires, dont trois à Souk Ahras, trois respectivement à Taoura, Henancha et Mrahna.