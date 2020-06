SpaceX est devenue la première société privée à lancer des astronautes dans l'espace, un succès historique qui offre aux Etats-Unis un nouveau moyen de transport spatial, après neuf ans d'interruption. Les astronautes Bob Behnken et Doug Hurley ont atteint la Station spatiale internationale (ISS) dimanche à 14h29 GMT. «D'anciens dirigeants ont mis les Etats-Unis à la merci de pays étrangers pour envoyer nos astronautes en orbite. C'est fini», a clamé le président Trump, dans une allusion au fait que, depuis la fin des navettes spatiales en 2011, les fusées russes envoyaient les Américains vers l'ISS. Pour trois milliards accordés depuis 2011, dans le cadre d'un contrat à prix fixe, SpaceX a entièrement développé un nouveau taxi spatial et promis six allers-retours vers l'ISS. Ce faisant, l'ex-start-up a battu Boeing et a ajouté à sa mythologie naissante le lancement, depuis le pas 39A, d'où décollèrent les missions Apollo des années 1960 et 1970.