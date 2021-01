Maintes fois dénoncés pour leur comportement abusif sur l'ensemble de l'autoroute Est-Ouest, les poids lourds et autres engins porte-chars, donnent des sueurs froides aux personnes qui tentent de traverser le quatrième boulevard périphérique de la capitale de l'Ouest, étant donné qu'il n'y a pas de passerelles, alors même que les citoyens n'ont pas cessé de les réclamer aux autorités concernées. Selon plusieurs témoignages concordants, il n'est pas rare de voir de tels engins débouler sur la route à plus de 120 km/h, tout en étant en surcharge de divers produits et, parfois, de matières dangereuses et hautement inflammables. Il semble que les accidents qu'engendre ce type de terrorisme routier soient devenus d'une grande banalité et que plus personne ne s'en inquiète, malgré les victimes recensées sur cet axe particulièrement surchargé dans la mesure où il constitue le passage obligé pour accéder au port.