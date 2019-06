Le gouvernement syrien a décidé de distribuer gratuitement des poules et du fourrage à des familles vivant dans des zones rurales ravagées par des années de conflit, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué.

Une enveloppe d’un milliard de livres syriennes (environ 2,1 millions d’euros) a été allouée par le gouvernement à cette initiative, qui vise à fournir à chaque famille concernée 15 poules pondeuses et 50 kilogrammes d’aliments pour volaille.

L’objectif est de «promouvoir l’aviculture et de consolider la situation économique des ménages ruraux», selon le communiqué.

Les principaux bénéficiaires sont les propriétaires de fermes situées dans les régions sinistrées par la guerre et sous le contrôle du régime, selon le directeur du département agricole dans la Ghouta orientale (près de la capitale Damas), Mohamad Mehieddine.

Les poules et aliments qui seront distribués sont élevés et produits localement, a-t-il ajouté.