Lancé en partenariat avec SantéDom, leader de l'assistance médicale en Algérie, agréé par le ministère de la Santé, et Mapfre Asistencia, Tabibou Home est l'un des premiers produits d'assurance en Algérie spécialisé dans l'assistance médicale à domicile, présent dans quatre wilayas: Alger, Blida, Tipasa et Boumerdès. Macir Vie, via son produit d'assistance médicale à domicile, propose des consultations médicales; des analyses médicales, l'envoi de médicaments; la prise de tension ou encore les injections, pansements et séances d'aérosol. Elle peut également assurer des cures post- chirurgicales d'une fracture ou la prise en charge de perforation plantaire (diabète); de nutrition parentérale ou même de soins post-chimiothérapie. Ce service est accessible pour une souscription de 12 000 DA, pour une couverture toute l'année!