Le parti Tajamoue Amel El Djazair (TAJ) a décidé de suspendre la tenue du congrès extraordinaire du parti et de reporter toutes ses activités jusqu'à l'amélioration de la situation sanitaire et la fin de cette pandémie, a indiqué, un communiqué du parti. «Mû par le devoir de responsabilité nationale et en application des mesures prises par les pouvoirs publics en vue d'endiguer la propagation de la pandémie, nous informons les militants du parti et l'opinion publique de la décision de suspendre la tenue du congrès extraordinaire du parti jusqu'à l'amélioration de la situation et la fin de la pandémie», a précisé la même source. Après avoir affirmé que le parti suivait avec beaucoup d'intérêt «ce qui se passe sur la scène nationale et internationale», notamment en ce qui concerne la pandémie du nouveau coronavirus et ses répercussions, le parti a appelé les citoyens à faire preuve davantage de vigilance et à prendre les mesures sanitaires et préventives à même de stopper la contamination par le virus et la propagation de cette pandémie.