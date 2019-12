Le compagnie d’assurance «Taamine Life Assurances» (Tala) compte lancer ,au cours du premier semestre 2020, plusieurs produits portant notamment sur l’assurance complémentaire des frais médicaux, l’assurance de la retraite complémentaire et le développement des ser-vices du tierce payeur. Ainsi, la compagnie spécialisée dans l’assurance des personnes, proposera à ses clients une offre pour le remboursement des médicaments portant des vignettes rouges ou blanches, ainsi qu’un produit permettant à l’assuré de compléter les 20% du montant des médicaments non couverts par la sécurité sociale, ont indiqué des responsables de la compagnie. La société Tala assurances offre plusieurs prestations, notamment l’assurance maladie, l’assurance voyage, l’assurance invalidité et l’assurance décès. Elle propose aussi un service de tierce payeur, permettant à l’assuré d’accéder à des prestations sanitaires auprès de plus de 100 établissements sanitaires conventionnés avec Tala.