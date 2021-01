Le ministère de l'Education nationale a conçu un portail numérique baptisé «Tarqia», qui permet aux fonctionnaires du secteur de postuler pour les postes supérieurs au niveau des services décentralisés. Ainsi, les fonctionnaires remplissant les conditions d'accès aux postes supérieurs au niveau des services décentralisés du ministère de l'Education nationale peuvent, dès mercredi prochain, déposer leurs demandes de candidature à distance via un portail numérique baptisé «Tarqia» accessible via le lien https://tarqia.education.gov.dz, a indiqué un communiqué du ministère. Ce système permet au fonctionnaire intéressé, d'imprimer le formulaire de son curriculum vita, une fois renseigné de tous ses renseignements qui seront utilisés dans le traitement des dossiers, affirme-t-on dans le communiqué, ajoutant qu'«à l'avenir, aucune candidature à un poste supérieur ne sera admise sans que la demande de candidature n'ait été enregistrée via ce système».