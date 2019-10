La compagnie aérienne nationale, Tassili Airlines, a annoncé le lancement d’une réduction de 30% sur les tarifs de ses billets réguliers domestiques, en faveur des habitants du Grand Sud algérien. Ainsi, le billet réduit de 30%, en aller-retour valable aussi bien en achat à partir du nord que du sud, est proposée aux passagers souhaitant voyager à partir d’Alger vers Tamanrasset, Djanet, Adrar, Béchar, Illizi et Tindouf, ainsi qu’à partir d’Oran vers Adrar et Béchar. Il est à noter que cette réduction, est «disponible en agence commerciale Tassili Airlines, sur le réseau d’agences agréées et intermédiaires, ainsi que sur le site Web de la compagnie www.tassiliairlines.dz». Pour rappel, le 2 novembre prochain connaîtra le renforcement du réseau de transport régulier domestique par l’introduction de trois nouvelles fréquences programmées sur Adrar, Tindouf et In Salah.