Selon le dernier Journal officiel, le chef de l'Etat a mis fin aux fonctions du sous-directeur au ministère et du secrétaire général de l'université de Béchar. Par ailleurs, il a été mis fin à la fonction de quatre recteurs d'universités. Il s'agit des doyens de la faculté de droit et des sciences politiques à l'université de Tébessa, de la faculté des lettres et des langues à l'université de Tébessa, de la faculté des sciences et de la technologie à l'université de Tébessa, de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion à l'université de Tébessa, de la faculté de droit à l'université d'Alger 1, de la faculté des sciences politiques et relations internationales à l'université d'Alger 3, de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion à l'université de Souk Ahras, de la faculté des sciences et de la technologie à l'université de Souk Ahras, de la faculté des lettres et des langues à l'université de Souk Ahras.