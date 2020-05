Le Suisse Roger Federer est pour la première fois le sportif le mieux payé au monde, avec 106,3 millions de dollars, selon le magazine Forbes, pour la période juin 2019 -juin 2020. La star du tennis mondial devance dans l'ordre le Portugais Cristiano Ronaldo (105 millions) et Lionel Messi (104 millions). Le détenteur du record de titres en tournoi du Grand Chelem (20) doit essentiellement sa place à ses contrats publicitaires et partenariats privés, qui lui ont assuré 100 millions de revenus entre le 1er juin 2019 et le 1er juin 2020, période prise en compte par Forbes. Le reste provient de ses gains sur le circuit ATP. Federer est le second sportif en activité après Tiger Woods à franchir le seuil des 100 millions de dollars de revenus publicitaires sur un an. C'est la première fois que le joueur de 38 ans arrive en tête du classement.