L'Arabie saoudite, premier exportateur de pétrole brut au monde, vient d'annoncer le lancement d'une ville écologique à Neom, une zone du nord-ouest du royaume, actuellement en développement. Région futuriste et touristique, Neom figure sur la liste des nombreux mégaprojets en cours destinés à diversifier l'économie de l'Arabie saoudite, a annoncé le prince héritier Mohammed ben Salmane, président du conseil d'administration de Neom. La ville piétonne disposera de services tels que des écoles ou centres de santé, ainsi que d'espaces verts, mais aussi des transports en commun à grande vitesse, avec aucun trajet qui ne devrait durer plus de 20 minutes. Elle reposera également sur les technologies de l'intelligence artificielle (IA) et des équipements à faible impact carbone, alimentés par une énergie 100% renouvelable. La construction de «The line» sera financée par le Fonds d'investissement public (PIF). Le projet permettra de créer 380000 emplois et sa contribution au PIB est estimée à 180 milliards de riyals (plus de 39 milliards d'euros) d'ici 2030.