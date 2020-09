Les équipes en charge des enquêtes épidémiologiques à Tipasa ont été renforcées par une application intelligente susceptible de permettre l'élaboration «en temps réel» d'une carte sur le développement de la situation épidémiologique relative au nouveau coronavirus. Il s'agit d'un «outil de travail moderne, représenté par un smartphone englobant une application, qui permet aux médecins de communiquer, aux responsables locaux et centraux, en temps réel des informations relatives à la situation épidémiologique», a expliqué un responsable. Cette application, exploitée depuis jeudi par les équipes des enquêtes épidémiologiques, «utilise la technique de géolocalisation, ou GPS, avec un transfert de données en temps réel, de façon à permettre à la direction locale de la santé et au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, d'accéder à l'application, de lire et d'analyser les données, avec un suivi du développement de la situation épidémiologique», a souligné le directeur de wilaya de la santé