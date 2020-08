L'opération de tirage au sort de la liste des bénéficiaires de 1500 logements sociaux locatifs dans la daïra de Constantine, en plus d'autres bénéficiaires au nombre de 380 qui ont des attestations de pré-attributions, aura lieu le 29 septembre prochain, au niveau de la salle des grands spectacles Ahmed Bey (Zénith) à la cité Zouaghi Slimane. Cette opération consacre la 5ème et dernière liste du programme de logement social à la daïra de Constantine. Concernant le retard pris par l'opération de distribution de ce programme de logement, il incombe aux procédures de l'étude approfondie et de la vérification des attributions au niveau du fichier local et du fichier national, auprès des commissions chargées de ce programme à la daïra de Constantine, afin d'éviter toute erreur de la part de l'administration.