L’Office local du tourisme et des activités des jeunes de la commune de Tissemsilt prévoit la création d’ici à fin décembre d’un atelier de formation de photographes paysagistes. L’atelier, premier du genre au niveau de la wilaya à créer au niveau du centre d’information et d’orientation touristique de Tissemsilt, sera encadré par des spécialistes en photographie de paysages naturels. L’atelier lancera, dans une première étape, la formation de 20 photographes amateurs adhérents aux structures juvéniles de la wilaya sur les techniques modernes de prise de photos au niveau des sites naturels, dont les forêts d’El Medad de Theniet El Had et de Aïn Antar dans la commune de Boukaïd. Le but de la création de cet atelier est la formation de photographes professionnels jeunes devant contribuer à la promotion touristique des zones attrayantes que recèle la wilaya, en collaboration avec l’office, la direction du tourisme et des agences touristiques et de voyages.