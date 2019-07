Une quantité globale de 35 tonnes de déchets a été enlevée, ce samedi, à Tizi-Ouzou et Draâ Ben Khedda, au titre d’une opération de volontariat, organisée par la wilaya, en exécution des directives du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. 130 ouvriers ont été mobilisés par les directions de wilaya et organismes publics qui ont participé à cette opération dont les ressources en eau, l’environnement, les travaux publics, la jeunesse et les sports, l’Office national de l’assainissement, l’Algérienne des eaux, l’Office de promotion et de gestion immobilière, l’APC de Tizi Ouzou, l’Epic Codem de collecte des déchets ménagers, le Centre d’enfouissement technique de Oued Falli ainsi que l’entreprise de wilaya d’éclairage public. Concernant les moyens matériels, un total de 23 engins a étémobilisé pour le nettoiement de ces deux localités.