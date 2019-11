Le dernier bidonville de la commune de Tizi Ouzou, situé au niveau de Oued Aïssi (sortie est de la ville), a été éradiqué suite au relogement de ses occupants. Il s’agit de 130 familles qui occupaient le site de Rhahlia, «vivaient dans des bidonvilles et dans des conditions de vie très difficiles» et qui ont été relogées dans différents sites de la wilaya. Le wali Mahmoud Djamaâ a supervisé cette opération de relogement et s’est assuré de son bon déroulement. La résorption de l’habitat précaire fait partie d’un programme entamé le 29 décembre 2012 et qui a permis l’éradication de 12 sites. Selon un bilan communiqué à l’APS, par la cellule de communication de la wilaya, depuis le début de l’année en cours sur un total de 1 500 logements publics locatifs (logements sociaux) qui ont été distribués, 780 unités ont été destinées pour l’éradication de l’habitat précaire.