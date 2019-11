Les communes de Yatafene et Iboudrarene à l’extrême sud de Tizi Ouzou et Mkira (extrême sud-est), classées à risque d’enclavement, seront dotées de stocks de sécurité en gaz butane.

Ces trois localités recensées communes à «fort risque d’isolement» seront dotées d’un stock de sécurité allant de 200 à 400 bouteilles de gaz butane (B13), pour faire face à d’éventuelles situations d’urgence durant cet hiver, a décidé la direction du district GPL de Tizi Ouzou dans son plan d’action pour la campagne hivernale 2019-2020.

Au titre de ce même plan d’action, dont une copie a été remise à l’APS, le district GPL a procédé au renforcement du stock de la wilaya par 7000 bonbonnes de gaz butane, neuves auxquelles s’ajouteront 2000 autres bouteilles B13 réparées.

Le centre enfûteur de Oued Aïssi (Tizi Ouzou), le micro-centre de Fréha, et les dépôts relais de Tigzirt, Ouadhias et Aïn El Hammam assurent la production et la mise sur le marché de 24000 bouteilles de gaz butane/jour.