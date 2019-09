Une opération d’assainissement du foncier au niveau des zones d’expansion touristiques (ZET) des communes côtières de la wilaya de Tizi Ouzou interviendrait d’ici la fin de cette année. L’opération qui a des chances de soulever pas mal de lièvres, est destinée à assainir la nature juridique du foncier touristique pour le mettre à la disposition des investisseurs et permettre de booster l’industrie touristique au niveau local. Les dossiers de trois de ces huit ZET réparties à travers les communes de Tigzirt, Iflissen et Azeffoun ont déjà été transmis à l’Agence nationale de développement touristique (Andt) et au ministère du Tourisme pour leur déclassement, en attendant l’étude de cinq autres zones restantes.