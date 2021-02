L'Office de gestion et d'exploitation des biens culturels (Ogebc) de Tlemcen s'attelle actuellement à l'élaboration d'une trentaine de fiches techniques pour parachever les opérations de restauration des sites historiques, a-t-on appris mardi auprès de son directeur. Plusieurs sites historiques dont notamment de vieilles mosquées et des minarets, remontant à diverses époques, dont les travaux de restauration ont démarré depuis des années et puis arrêtés à cause des problèmes financiers vont être relancés, selon Benazza Mohamed. Le ministère de tutelle, a-t-il précisé, a programmé le parachèvement des projets inachevés en attendant la finalisation des fiches techniques et les estimations financières qui sont en cours d'élaboration par ledit office de Tlemcen.