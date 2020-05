Après près de deux mois d'arrêt à cause du coronavirus, TLScontact Algérie reprend progressivement du service, selon TSA. L'opérateur en charge de la collecte des demandes de visa Schengen a annoncé, hier, la reprise de la restitution des passeports. «TLScontact vous informe qu'à partir du 18 mai 2020, vous avez la possibilité de recevoir votre passeport à l'adresse de votre choix par courrier express avec EMS et cela pendant cette période de confinement», indique l'opérateur dans un communiqué. La restitution des passeports se fait uniquement via le service courrier express qui «couvre la totalité du territoire à l'exception des wilayas de Blida, Béchar, Illizi, Adrar et Tamanrasset». Pour ceux dont le passeport est prêt, ils pourront le récupérer en payant la prestation du courrier express dans un bureau d'Algérie poste (1200 DA), et envoyant ensuite «la preuve du versement effectué à l'adresse e-mail suivante «[email protected]».