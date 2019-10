Confrontée à des turbulences cycliques et des difficultés de relance depuis 2008, Tonic Industrie vient d’être prise en main par une nouvelle équipe dirigeante choisie par le Holding Chimie ACS et composée de compétences triées, minutieusement, par rapport aux besoins d’une véritable stratégie de relance. Cette équipe se lance le pari de relever une mission presque impossible. Son objectif premier, à en croire un communiqué rendu public, c’est le rétablissement de la confiance entre les décideurs, le partenaire social et les salariés. L’entreprise qui roule encore au ralenti va, cependant, engager la vitesse supérieure et donne rendez-vous à ses partenaires à la fin de l’année pour les rassurer de sa crédibilité.