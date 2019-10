Selon un communiqué rendu public ce lundi, le groupe énergétique français Total entame l’opération d’officialisation de prise de participation dans les projets africains, dont l’Algérie. Ainsi et après avoir conclu un accord définitif avec le géant pétrolier Occidental Petroleum, en vue d’acquérir les actifs d’Anadarko en Afrique, le groupe français a annoncé sur son site Internet, que «les opérations de finalisation sont toujours en cours pour ce qui concerne les actifs d’Anadarko en Algérie, au Ghana et en Afrique du Sud».Le même document précise que Total vient de finaliser un accord avec le Mozambique et poursuit «les opérations de finalisation des transactions concernant les actifs d’Anadarko dans les autres pays». Côté algérien, aucune nouvelle n’a encore filtré sur les démarches de cet accord, ni sur l’évolution des discussions entre le groupe français et les autorités algériennes. Discussions entamées cet été, dans le sillage de l’opération principale, conclue entre Occidental et Anadarko Petroleum. Total s’apprête à renforcer sa présence en Algérie en prenant possession des actifs cédés par Anadarko