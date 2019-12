Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari, a fait savoir, lundi dernier à Blida, que le groupement d’ingénierie rural s’attellera prochainement au revêtement en gazon de tous les stades nationaux communaux et de proximité, et ce dans le cadre de la convention signée récemment entre les ministères de l’Agriculture et de la Jeunesse et des Sports. «Le groupement d’ingénierie rural s’attèlera au revêtement en gazon de tous les stades nationaux, communaux et de proximité, et ce en vertu de la convention signée récemment par les secteurs de l’agriculture et de la jeunesse et des sports», a indiqué Omari dans une déclaration à la presse en marge d’un atelier qu’il présidait sur la création d’unités de recherche et de développement au niveau des groupements et offices relevant de son secteur.