Dans le cadre de la tenue de la 33ème édition du salon Batimat, qui se tiendra du 4 au 8 novembre prochain au Parc des Expositions - Paris - Nord Villepinte, le 1er rendez-vous mondial du bâtiment, de la construction et de l’architecture, une conférence de presse sera organisée, à Alger, demain à 10 h au Lamaraz Art Hotel «La salle Nefertari », sis au 1 rue Mohamed- Rabia, Kouba, Alger. Batimat, Interclima et Idéobain, regroupent l’offre la plus exhaustive au monde en termes de solutions, d’innovations, de démonstrations et de formations dans le secteur du bâtiment.

Avec plus de 2 400 exposants français et internationaux et plus de 340 000 visiteurs, c’est aujourd’hui l’événement leader et référent du secteur, renforçant toutes les synergies entre les différentes professions, tout en constituant la plus grande vitrine d’innovation de la filière.Cette rencontre networking sera menée par Ali Farrah, directeur des foires à l’étranger de la Safex et Guillaume Loizeaud, directeur du Mondial du bâtiment.