L'Algérie a été ajoutée à la liste des pays qui bénéficient de traitements abordables et de qualité à base de dolutégravir (DTG) dans le cadre de la licence en cours du Medicines Patent Pool (MPP) avec ViiV Healthcare pour la fabrication de médicaments destinés à l'adulte. Le DTG a été inclus dans les recommandations de 2015 (comme option de traitement en 1ère et 3ème ligne). Il est au coeur de la stratégie de l'OMS pour lutter contre la résistance aux ARV: recommandé en 1ère ligne pour les pays ayant 10% de résistance. Ainsi, l'Algérie procédera avec l'appui de Onusida et de l'OMS à l'actualisation du guide thérapeutique national afin d'inscrire le DTG comme première ligne thérapeutique, même si cette molécule a déjà été inclus dans le guide thérapeutique de 2017, en 3ème intention, mais n'a pas été acheté en raison de son prix très élevé. Ceci permettra de traiter environ 80% des personnes vivant avec le VIH (12 000) avec le DTG, ce qui va réduire la facture annuelle des traitements antirétroviraux avec un gain estimé de plus de 6 millions USD par an.