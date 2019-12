Traiter le plus tôt possible les personnes jeunes avec un taux de mauvais cholestérol élevé serait une méthode d’intervention efficace pour le réduire significativement et ainsi prévenir le risque de crise cardiaque ou d’AVC plus tard dans la vie, selon une récente étude. Le cholestérol est un lipide essentiel à l’organisme : il compose et maintient la structure des membranes des cellules de notre corps et joue un rôle dans la synthèse de certaines hormones. Mais il est connu que l’excès de cholestérol est néfaste pour la santé car il peut conduire sur le long terme à un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral, d’où l’importance de contrôler régulièrement ses taux de cholestérol en effectuant un bilan lipidique : tous les 5 ans pour une personne en bonne santé. Des chercheurs des universités de Hambourg et de Belfast rappellent l’importance de traitement pour éviter les risques de crise cardiaque et d’AVC. Publiée dans la revue médicale britannique The Lancet , cette étude est décrite comme la revue «la plus complète» du genre, couvrant près de 400.000 patients pendant plus de 40 ans.