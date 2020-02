Transavia renforce ses dessertes vers l’Algérie. La filiale low-cost du géant Air France-KLM a annoncé, hier, trois nouvelles dessertes vers des aéroports algériens depuis Montpellier : Alger, Oran et Constantine. «Nous savions que le marché pour l’Algérie était porteur ; c’est pour cela que nous ouvrons ces trois lignes depuis Montpellier. On sait qu’il y a une forte demande, notamment pour Oran»,

a expliqué un responsable de la compagnie cité par des sites électroniques. Alger, Oran et Constantine «seront desservies à partir du 6 juillet, à raison de deux allers et retours par semaine au prix plancher

de 44 euros», affirme la même source.