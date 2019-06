Un « Glossaire du Hirak (The Hirak Glossary) » répertoriant les termes nés des mouvements populaires en Algérie et au Maroc, est consultable depuis quelques jours sur Jadaliyya, un webzine propulsé par l’Arab Studies Institute. Selon TSA qui donne l’information, à l’origine de ce projet, on retrouve Muriam Haleh Davis, une indo-pakistanaise enseignant le Maghreb post-colonial à l’université de Santa Cruz, en Californie. « A la base, je voulais faire une liste des termes pour aider mes élèves, pour leur montrer la créativité du Hirak, la place centrale de la darija, explique-t-elle. Et comme je bossais déjà avec l’équipe Jadaliyya sur la page Maghreb je me suis dit qu’il serait chouette de faire ça pour le partager avec plus de monde. » Thomas Serres, politologue spécialiste de l’Algérie et Hiyem Cheurfa, une Algérienne préparant un doctorat en littérature et en écriture créative auprès de l’université de Lancaster (Royaume-Uni), rejoignent Muriam dans sa démarche.