Fort d'une information crédible sur une transaction relative à la livraison d'une certaine quantité de mercure blanc, au niveau d'un des points de passage de la bande frontalière algéro-tunisienne, les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya d'El Tarf ont procédé à la mise en place d'un large dispositif de surveillance des accès concernés, en direction des agglomérations frontalières. Et c'est grâce à cette étroite surveillance qu'ils sont parvenus à appréhender les suspects, au nombre de quatre, tous originaires d'une wilaya du centre du pays et circulant à bord d'un véhicule de tourisme. La fouille du véhicule a conduit à la découverte de plusieurs bouteilles contenant plus de 3 kg de mercure blanc. Celui-ci est connu comme étant un catalyseur de nombreuses synthèses organiques. Il a été, pendant longtemps, utilisé industriellement dans l'extraction des métaux précieux et ce métal brillant, blanc argenté, très dense, liquide à température ordinaire, bon conducteur, permet de former des amalgames avec de nombreux autres métaux.