La wilaya d’Alger s’est renforcée avec trois nouveaux cimetières dans les communes de Draria, El Hammamet et Tessala El Merdja, dans le cadre du projet de réalisation de 10 cimetières programmés depuis 2014, a indiqué le directeur de l’Etablissement de gestion des pompes funèbres et des cimetières de la wilaya d’Alger (Egpfc). Selon Keddouche Abdelaziz, son établissement a enregistré la réception de trois nouveaux cimetières depuis le mois de juin 2019, dans le cadre d’un programme tracé par la wilaya d’Alger pour 2014-2015, pour la création de 10 cimetières dans l’objectif de désengorger les anciens cimetières. Deux cimetières ont été mis en service dans les communes de Draria (quartier Oued Tarfa) et d’El Hammamet, tandis que le troisième situé à Tessala El Merdja sera mis en service dans les prochains jours. D’autres projets pour la réalisation de nouveaux cimetières répartis à travers les communes de Ouled Fayet, Aïn Bénian, Bordj El Bahri et Aïn Taya sont programmés.