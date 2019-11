La chaîne hôtelière Marriott International a annoncé, jeudi dernier, l’ouverture prochaine de trois nouveaux hôtels. Ils seront ouverts sous les appellations de « Residence Inn by Marriott, Marriott Bab Ezzouar et Marriott Autograph Collection Constantine ». La chaîne hôtelière gère à ce jour six enseignes en Algérie, à savoir Sheraton, Marriott, Renaissance, Le Méridien, Four Points by Sheraton, Protea Hotels situés à Alger, Constantine, Annaba, Tlemcen, Oran et Sétif. Pour rappel, le groupe américain Marriott International Inc a annoncé avoir tracé un programme de construction de 50 hôtels répartis dans plusieurs pays dont l’Algérie. Ce grand hôtelier mise sur le marché du tourisme algérien, qu’il estime être plus que prometteur après l’amélioration remarquable de la situation sécuritaire. Marriott avait prévu depuis bien longtemps de s’implanter en Algérie. Elle avait annoncé en 2007 déjà la construction d’un grand hôtel de luxe dans la commune de Staouéli (Club des Pins, ouest d’Alger) mais des divergences entre les initiateurs du projet avaient compromis ce projet.