L'élaboration de trois prototypes de vaccin contre le nouveau coronavirus est en cours en Russie, a déclaré Anna Popova, directrice du Service fédéral de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain (Rospotrebnadzor). Anna Popova, qui a précisé à Rossiya 24 qu'il ne s'agissait pas d'une nouveauté (que la Russie travaille sur les prototypes d'un vaccin contre la nouvelle maladie), toutefois, le nombre de prototypes a désormais largement diminué. Il avait été annoncé plus tôt que le laboratoire gouvernemental russe Vector avait développé six prototypes de vaccin contre le coronavirus, dont deux passaient des essais sur des primates. Anna Popova, dans un documentaire diffusé à la télévision russe, avait insisté sur le fait que la phase de tests cliniques sur les humains risquait d'être difficile et allait probablement prendre du temps.