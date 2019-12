Bien avant de s’installer à la Maison-Blanche, Donald Trump, alors encore simple homme d’affaires, a fait une brève apparition dans le film de Noël «Maman, j’ai encore raté l’avion».

Un «honneur» pour lui. C’est un soldat qui a mis mardi le sujet sur la table (de Noël) lors d’un échange entre le président et des troupes américaines déployées à travers le monde.

«J’étais un peu plus jeune, on va dire», a raconté l’ancien magnat de l’immobilier, qui venait d’acquérir le Plaza Hotel de New York lorsque plusieurs scènes du film y ont été tournées au début des années 1990. «C’est évidemment devenu un grand succès», a-t-il poursuivi. «Un grand succès de Noël, l’un des plus grands.

C’est un honneur d’avoir été impliqué dans une chose pareille.» Donald Trump n’apparaît que très succinctement dans «Maman, j’ai encore raté l’avion», sorti en 1992.