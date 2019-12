Baptisée «My Trust Assistance» et accessible gratuitement sur Androïd, la nouvelle application, qui est le fruit d’une collaboration avec la société Algérie assistance filiale de Mapfre, permet à nos assurés d’accéder à une panoplie de services et fonctionnalités dans le but de rendre facile la prise en charge des demandes d’assistance «automobile ou domiciliaire». Elle comprend également des espaces d’information ouverts à tous. L’application «My Trust Assistance» met à la disposition du client, particulier ou entreprise, un dispositif omnicanal, à la fois digital et humain, lui simplifiant la vie tout en prenant en compte ses demandes d’assistance en temps réel, n’importe où et à tout moment. Il suffit pour cela de télécharger l’application disponible sur Androïd et tout au long du parcours, le client dispose d’un accompagnement humain à travers l’aide d’un télé conseiller accessible par téléphone disponible 24h/24, 7J/7.