L'agence spatiale des Emirats a annoncé la sélection de 10 lauréats pour rejoindre le premier tour du programme «Arab Space Geniuses», le premier programme de formation scientifique intensive du genre dans le Monde arabe, parmi eux l'Algérien Mohamed Zakaria, 15 ans, indique l'agence officielle émiratie. Un programme lancé en juillet dernier par le vice-président, Premier ministre et dirigeant de Dubaï, Son Altesse Cheikh Mohamed ben Rachid Al Maktoum, dans le cadre du lancement de la sonde Hope des Émirats arabes unis vers Mars - la première mission interplanétaire du Monde arabe. Le programme, supervisé par l'Agence spatiale des Émirats arabes unis, vise à renforcer l'expertise arabe en matière de sciences et de technologies spatiales et à permettre aux talents de la région dans l'industrie créative et scientifique d'exercer leur passion dans les études liées à l'espace. Il vise également à développer les compétences scientifiques des jeunes Arabes passionnés par l'exploration et les sciences spatiales.