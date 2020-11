Le diplomate algérien Nabil Kalkoul a été élu en qualité de membre du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires de l'Organisation des Nations unies (ONU) pour un mandat de trois années à compter du 1er janvier 2021. Organe subsidiaire de l'Assemblée générale, le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires est composé de 21 experts indépendants, nommés à titre personnel pour une période de 3 ans et joue un rôle important dans la conception des politiques budgétaires de l'ONU. Il a pour principales tâches d'examiner le projet de budget soumis par le secrétaire général, de donner un avis à l'Assemblée sur toute question administrative ou budgétaire qui lui est soumise, d'examiner pour le compte de cette dernière les budgets administratifs des institutions spécialisées, et enfin, d'étudier les rapports de ces dernières et ceux des commissaires aux comptes.