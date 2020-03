Un Américain ayant acheté 17 700 flacons de gel désinfectant qu'il comptait revendre sur Internet a finalement fait don de sa cargaison après que son histoire, publiée dans les médias, a fait scandale et mené la justice à ouvrir une enquête. Matt Colvin, habitué des ventes sur les sites marchands, avait flairé les bonnes affaires au début de l'épidémie du nouveau coronavirus aux Etats-Unis. Avec son frère Noah, il avait acheté plusieurs milliers de lots de gel désinfectant et de lingettes dans les supermarchés du Tennessee, d'où il est originaire et du Kentucky voisin. Il avait revendu une partie de sa cargaison sur Amazon et eBay, avec un gain substantiel à la clé. Mais le géant du commerce en ligne a suspendu son compte, l'avertissant que la spéculation était illégale et il s'était retrouvé avec la majorité de son stock invendable. Son histoire, racontée samedi par le New York Times, a provoqué la colère des lecteurs, des internautes et des autorités des deux Etats, alors que le virus a infecté plus de 3 700 personnes et fait au moins 68 morts dans le pays.