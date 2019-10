Les amoureux d’Apple ont de quoi se réjouir ! Un point de vente agréé vient d’ouvrir ses portes au niveau de Sidi Yahia (Alger). Ce «Apple Authorized Reseller iconcept», qui, pour les initiés, est une marque de fabrique, propose la vente de tous les produits de la marque à la pomme que ce soit des IPad, iPhone, MacBook, iMac et différents accessoires. Même le dernier iphone 11 est disponible, cerise sur le gâteau, une garantie de un an pour tous les produits et même un service de livraison à domicile. Ce «Store» ne fait pas que dans la vente, mais propose un service après-vente avec une équipe de professionnels et la caution de pièces d’origine qui sont également garanties. Le magasin de Sidi Yahia n’est que le début d’une longue série puisque les mois prochains il est prévu de voir d’autres« Apple Authorized Reseller iconcept » à travers les quatre coins du pays, à l’instar de Oran, Sétif, Constantine…