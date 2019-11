Un astéroïde s’approche et sera au plus près de la Terre le 20 novembre, il passera à environ 4,3 millions de kilomètres de notre planète à une vitesse d’environ 28 000 km/h, selon le Centre pour l’étude des objets spatiaux s’approchant de la Terre de la Nasa (Cneos). «L’astéroïde 481394 (2006 SF6), mesurant environ 619 mètres de diamètre, se rapproche de la Terre et passera à proximité le 20 novembre», indique le Cneos. Bien que la classification de ce corps céleste soit «potentiellement dangereuse», le risque est moindre, précise la Nasa, ajoutant que «ce n’est pas la première fois que ce corps céleste passe près de la Terre. La dernière fois qu’il est passé près de la planète bleue remonte à février dernier. Il repassera la prochaine fois en novembre 2020».