Un astéroïde va s'approcher de la Terre à une distance de quelque 5,1 millions de kilomètres, soit environ 13 fois la distance Terre-Lune, mais sans réel danger que l'astéroïde se heurte à la Terre, indique la National Aeronautics and Space Administration (Nasa). Le diamètre de cet astéroïde, surnommé 2002 NN4, est estimé entre 4 et 8 mètres, précise la Nasa dans un communiqué. «L'astéroïde ne représente aucune menace pour notre planète, et même s'il se trouvait sur une trajectoire de collision avec la Terre, il est suffisamment petit pour être désintégré dans l'atmosphère de notre planète», a précisé l'officier de défense planétaire et chef du programme au bureau de coordination de la défense planétaire du siège de la Nasa à Washington, Lindley Johnson. Selon la Nasa, le nombre d'objets géocroiseurs découverts s'élevait à 22 776 jusqu'en avril dernier, avec une moyenne de 30 nouvelles découvertes.