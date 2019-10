L’atelier régional annuel de formation de l’Union internationale des télécommunications (UIT) et de l’Organisation internationale des télécommunications par satellite (Itso) a ouvert ses portes, hier, à Alger. Organisé par l’Agence nationale des fréquences (ANF), sous l’égide du Mpttn au cyberparc de Sidi Abdallah (Alger), cet atelier porte sur «Les télécommunications par satellite dans la région arabe» et est destiné notamment aux ingénieurs activant dans le domaine des télécommunications et réseaux, outre les employés des instances gouvernementales de régulation et des compagnies de télécommunications. Des chercheurs africains prendront également part à cet évènement. Cet atelier permettra aux participants «une compréhension globale des systèmes, des protocoles et des technologies satellitaires y compris les concepts inhérents au Vsat et les questions de politiques et d’organisation, notamment le rôle des télécommunications par satellite régionales et internationales et des organisations activant dans ce domaine».