À partir de 2021, la compagnie nationale Sonatrach ne sera plus fournisseur de carburant d'Électricité du Liban (EDL), au même titre d'ailleurs que la Kuwait Petroleum Company. Le contrat de fourniture qui arrive à expiration le 31 décembre ne sera pas renouvelé, rapporte le site libanais L'Orient du Jour. Selon la même source, le ministre libanais sortant de l'Énergie et de l'Eau, Raymond Ghajar, vient de signer avec l'Irak un contrat pour l'importation au Liban de carburant destiné à ses centrales électriques à partir de 2021. Cela devrait permettre d'imposer une solution de remplacement durable au contrat entre l'État libanais et Sonatrach, l'un des fournisseurs de carburant d'Électricité du Liban (EDL) avec la Kuwait Petroleum Company, qui arrive à expiration le 31 décembre et qui ne sera pas renouvelé, précise la même source, même si Sonatrach avait annoncé, l'été dernier, qu'elle ne souhaitait pas prolonger sa coopération avec Beyrouth à la suite d'un scandale impliquant SPC Londres, filiale de Sonatrach.