Le sponsoring désigne un soutien financier ou matériel apporté à un événement ou un individu en échange de différentes formes de visibilité. La forme la plus connue et la plus visible de sponsoring est le sponsoring sportif. En effet, le parrainage sportif demeure le meilleur moyen de communication de plus en plus utilisé par les PME pour promouvoir leurs produits, leurs services ou leurs marques. Cette démarche permet d'accroître rapidement la notoriété d'une société au niveau local et d'améliorer son image de marque. Un concept, apparemment, étranger chez les managers des entreprises nationales. Sinon, comment expliquer que l'Equipe nationale de handball qui prend part au Mondial d'Egypte, retransmis aux quatre coins du monde, arbore des maillots neutres, contrairement aux autres nations dont les maillots sont flanqués de publicité d'entreprises.

À moins que la Fédération algérienne de handball a fait l'impasse sur ce volet.