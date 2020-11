Le camp de jeunes de la commune de Djouab, à 80 km au sud-est de Médéa, un lieu de détente, de loisirs et d'échanges entre jeunes, tant attendu par les citoyens, a été inauguré, samedi dernier, dans le cadre des cérémonies commémoratives du 66e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er novembre 1954.Situé au coeur d'un site naturel à la végétation luxuriante, le camp de jeunes de Djouab dispose, eu égard à son emplacement, d'atouts suffisants pour devenir un «coin de villégiature» incontournable pour les amateurs de la nature, outre les conditions climatiques favorables à la pratique de diverses activités sportives de plein air. Composé d'une trentaine de chalets en bois, le camp abrite également un terrain de sport et diverses dépendances (cafétéria et restaurant) à même de garantir le confort indispensable pour les personnes qui séjournent sur place, qu'il s'agisse de jeunes issus d'associations ou de clubs sportifs locaux en quête de repos et d'air vivifiant.