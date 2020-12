Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a affirmé que la création d'un centre de recherche en agriculture pastorale à l'université «Ziane Achour» de Djelfa, fera d'elle «un pôle d'excellence», en la matière. Lors de son inauguration, le ministre a soutenu que ce centre de recherche «peut garantir une compétitivité en matière d'agriculture intelligente et de pointe, par l'exploitation d'outils et de moyens technologiques de haut niveau». La création de ce centre de recherche en agriculture pastorale à Djelfa, est dictée par la position stratégique de cette wilaya en tant que zone centrale, entre des régions humides, arides et semi-arides, outre l'importance de sa ressource animale, qui la classe au premier rang national, conjuguée à une vision stratégique fixée précédemment. Le ministre s'est, également, félicité de l'inauguration au niveau de cette université d'une plate-forme d'analyse physico-chimique et qui sera mise à la disposition des enseignants et des étudiants, ainsi que des partenaires du secteur économique et social.