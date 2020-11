La daïra de Aïn Turk (ouest d'Oran) sera bientôt dotée d'un centre psychopédagogique pour la prise en charge d'enfants trisomiques et autistes. Cette structure relevant de la direction de l'action sociale gérée par l'association s'ouvrira au mois de décembre ou en début janvier prochains pour contribuer à améliorer la situation de ces enfants dans la daïra de Aïn Turk qui compte une seule structure de prise en charge des trisomiques et autistes, a annoncé Mohamed Mekhanef. Le centre comprend, dans un premier temps, quatre classes qui sont actuellement en phase d'équipement de divers moyens nécessaires pour accueillir les enfants lors de son ouverture. Cette structure peut accueillir une soixantaine d'élèves durant cette étape. Quatre autres salles seront aussi équipées dans une deuxième étape permettant l'accueil de plus de 100 enfants.