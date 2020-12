Plusieurs opérations inscrites au profit de la wilaya de Constantine vont être réexaminées afin de permettre la réalisation d'un Centre hospitalo-universitaire, dans la nouvelle ville Ali Mendjeli,qui abrite plus de 400.000 habitants et a donc cruellement besoin d'une telle infrastructure. A partir d'une restructuration des diverses opérations que la wilaya considère comme non nécessaires, un projet a été soumis à la décision des hautes instances du pays, avec un exposé des motifs concernant l'utilité d'un nouveau CHU au profit d'une agglomération devenue majeure par ses besoins et sa dimension. Il s'agit, dit-on, d'un projet névralgique qui figure parmi les priorités de la wilaya dont les autorités locales visent à améliorer l'infrastructure de santé publique, tributaire d'une démographie galopante. Ce futur hôpital aura une capacité de 500 lits et permettra d'alléger la pression qui pèse, depuis quelques années, sur le CHU docteur Ben Badis dont la vocation est régionale.