Des milliers de personnes ont accepté de dormir à l’extérieur dans la nuit de samedi à dimanche dans au moins 50 villes, dont New York, Londres et New Delhi, pour sensibiliser au problème des sans-abri et au besoin d’argent pour le combattre. Cette initiative mondiale, intitulée World’s Big Sleep Out, est le fruit d’une idée de Josh Littlejohn, propriétaire d’une chaîne de sandwicheries écossaises et défenseur de la création d’emplois, d’abris et de logements pour les personnes qui en ont besoin. A New York, environ 900 personnes se sont engagées à passer la nuit dans des sacs de couchage à Times Square. On estime à 3 900 le nombre de sans-abri vivant dans les rues de New York. Un objectif de collecte de fonds lancé par un montant de 50 millions de dollars dont la moitié irait à des groupes qui s’occupent des sans-abri et l’autre moitié à des organisations caritatives du monde entier, comme l’Unicef, qui aident les personnes déplacées non seulement par l’extrême pauvreté, mais aussi par les conflits armés et les catastrophes naturelles.